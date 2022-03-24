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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

НАТО предупредило Москву, что нельзя применять химоружие

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе выпустили заявлениек, в котором назвали неприемлемой возможность применения Россией химического и биологического оружия.

"Любое применение Россией химического или биологического оружия было бы неприемлемо и привело бы к тяжелым последствиям", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита Североатлантического альянса.

При этом они призвали Россию "конструктивно участвовать в заслуживающих доверия переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск с территории Украины".

Руководители стран НАТО выразили сожаление тем, что военные действия продолжаются во время переговоров.

"Мы поддерживаем усилия Украины по достижению мира, а также дипломатические усилия стран НАТО, направленные на оказание давления на Россию с целью прекращения войны и облегчения человеческих страданий", - говорится в заявлении.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
НАТО Украина
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