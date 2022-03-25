В Киеве заявили, что пока не достигли консенсуса на переговорах с Москвой

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба констатирует отсутствие на данном этапе консенсуса на переговорах с Россией.

"Консенсуса в переговорах пока нет. Позиция Украины ясна: прекращение огня, гарантии безопасности, никаких компромиссов в отношении территориальной целостности. Но Россия придерживается ультиматумов", - написал Кулеба в твиттере в пятницу.

По его словам, для того, чтобы стимулировать более конструктивный подход со стороны РФ, Украине нужны две вещи: больше санкций против Москвы и больше военной помощи для Киева.

Ранее в пятницу глава делегации РФ на переговорах, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры.

"Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся", - сказал он журналистам.

Мединский добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о "большом продвижении вперед".

"По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет", - подчеркнул глава делегации.

Он сообщил, что российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре, заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для Москвы позиции.

"Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны - демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно", - сказал Мединский.

По его словам, украинская сторона "в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО". "И это вполне объяснимая позиция", - отметил он.