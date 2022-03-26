Ученые выяснили, как летучим мышам-вампирам удается питаться одной лишь кровью

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ученые-биологи выяснили, почему летучие мыши-вампиры - единственные млекопитающие, которые могут выжить на диете, состоящей только из крови, сообщает агентство Associated Press со ссылкой научный журнал Science Advances.

Они сравнили геном летучих мышей-вампиров с 26 другими видами летучих мышей и выявили 13 генов, которые отсутствуют или редуцировались у летучих мышей-вампиров. На протяжении многих лет эти генные изменения помогали им адаптироваться к диете крови, богатой железом и белком, но содержащей минимум жиров и углеводов.

Большинство млекопитающих не смогли бы выжить на низкокалорийной жидкой диете из крови. Только три вида из 1400 видов летучих мышей могут это делать — остальные питаются, в основном, насекомыми, фруктами, нектаром, пыльцой или мясом маленьких лягушек и рыбок.

Летучие мыши живут в Южной и Центральной Америке рассказывает соавтор исследования Майкл Хиллер из Немецкого института Макса Планка. Ученый назвал их "живыми дракулами". Вампиры имеют размер около 3 дюймов (8 сантиметров) в длину с размахом крыльев 7 дюймов (18 сантиметров). Они прокусывают шкуру, а затем лакают кровь домашнего скота или других животных в темное время суток, - объяснил Хиллер.

"Кровь - ужасный источник пищи", - сказала Ханна Ким Франк, исследователь летучих мышей из Университета Тулейна, которая не участвовала в исследовании. "Совершенно странно и удивительно, что летучие мыши—вампиры могут выживать на крови - они действительно странные, даже если сравнивать их с другими летучими мышами".

Некоторые другие существа также имеют вкус к крови, в том числе комары, клопы, пиявки и блохи.

Последняя работа дополняет исследования другой команды, которая точно определила три из 13 потерь генов.

"Эта новая статья показывает, насколько летучие мыши-вампиры отличаются даже от других близкородственных летучих мышей, которые питаются нектаром и фруктами", - сказала Кейт Лэнгвиг, исследователь летучих мышей из исследовательского центра Virginia Tech, которая не участвовала в исследовании.

При такой низкокалорийной диете летучие мыши-вампиры не могут долго обходиться без еды. В крайнем случае сытые будут отрыгивать свою еду, чтобы поделиться с голодающим соседом. При этом, они отслеживают, кто помогал им в прошлом, сказал Хиллер, отметив, что у летучих мышей-вампиров сложные социальные отношения.

"Это не родственные отношения", - сказал Фрэнк Тулейн. "Они просто замечают и запоминают: ты хороший делец, я тебя вознагражу".