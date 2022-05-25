Ученые выяснили, почему самцы мышей боятся запаха бананов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ученые из Университета Макгилла (Канада) установили, что мыши-самки защищают свое потомство с помощью специального запаха, схожего с запахом бананов, и оба запаха вызывают стресс у самцов мышей, говорится в сообщении университета.

"Исследователи обнаружили, что близость к беременным и кормящим самкам мышей повышает уровень гормонов стресса у самцов и даже снижает их чувствительность к боли", - отмечается в релизе. По мнению соавтора исследования Сары Розен, вероятно, самки мышей сигнализируют самцам, которые могут задуматься о нападении на своих детей, что они будут энергично защищать их.

Было идентифицировано несколько одорантов, но один, n-пентилацетат, был особенно эффективен при возникновении стресса у самцов мышей.

"Любопытно, что n-пентилацетат также отвечает за уникальный запах бананов. После быстрой поездки в супермаркет за банановым маслом мы смогли подтвердить, что запах бананового экстракта вызывал стресс у самцов мышей так же сильно, как и запах беременных самок", - отмечает другой соавтор Лукас Лима.

Открытие представляет собой прорыв в науке о социальных сигналах млекопитающих, поскольку существует много примеров передачи обонятельных сигналов от самца к самке у грызунов, но гораздо меньше примеров передачи сигналов от самки к самцу, особенно за пределами сексуального поведения, говорится в сообщении.