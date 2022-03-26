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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

В ДНР заявили о блокировании украинских националистов на территории завода "Азовсталь"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Силы Донецкой народной республики в субботу заблокировали украинских националистов в Мариупольской промзоне, заявил представитель народной милиции Эдуард Басурин.

"В Мариуполе группировка украинских националистов выбита из жилых кварталов и заблокирована на территории завода "Азовсталь", - сообщил он журналистам.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР рассказал, что из Мариуполя с начала суток субботы были эвакуированы 183 человека, включая 50 детей.

Басурин также сообщил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в Донбассе погибли шесть бойцов ДНР, 22 получили ранения.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь ДНР
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