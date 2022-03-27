В Донецке сообщили о гибели семерых бойцов ДНР

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Семеро бойцов ДНР погибли в результате боев на территории республики за прошлые сутки, сообщил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки в борьбе за независимость семь защитников ДНР погибли при исполнении воинского долга и 12 получили ранения", - сказал он журналистам в воскресенье.

Басурин добавил, что "с начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов".