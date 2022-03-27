Представители ЕС и Ирана провели в Тегеране переговоры по СВПД

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Главные переговорщики от ЕС Энрике Мора и Ирана Али Багери Кани провели в воскресенье в Тегеране переговоры о возрождении сделки по иранской ядерной программе, сообщило агентство "Мехр".

"Если американская сторона будет реалистична, соглашение можно достичь", - приводит агентство слова Кани.

В свою очередь, Мора представил доклад о его недавних консультациях с другими сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, восстановить который пытаются участники переговоров в Вене.

По данным "Мехр", Мора и Кани продолжат переговоры в предстоящие дни.

Переговоры по СВПД

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян сообщил, что ядерная сделка может быть достигнута в достаточно короткие сроки, если Соединенные Штаты будут занимать прагматичную позицию. В минувшую субботу он уточнил, что отмена санкций США в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) была одним из важных требований Ирана. Он добавил, что высокопоставленные должностные лица КСИР заявили, что сделка по возрождению СВПД не должна откладываться из-за вопроса о санкциях против Корпуса, если соглашение служит интересам народа.

Однако накануне, отмечает в свою очередь агентство Associated Press, Абдоллахиян сказал, что его слова "интерпретировали неправильно", и что он не отступался от каких-либо "красных линий" Ирана на переговорах.

На форуме в Дохе советник верховного лидера Ирана Сейед Камаль Харрази также подчеркнул необходимость отмены санкций против КСИР.

"Национальная армия не может быть обозначена как террористическая группа. Это очень важно для иранцев - убрать КСИР из такого списка... они (иранцы - ИФ) не готовы пойти на компромисс с этим", - приводит AP слова Харрази.

Ранее в воскресенье спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что достижение сделки по иранской ядерной программе не является предопределенным развитием событий, которое нужно ожидать очень скоро.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления СВПД.