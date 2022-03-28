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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

В ЕС заявили о близости к завершению переговоров по возобновлению СВПД

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Стороны переговоров в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе значительно продвинулись, но остаются незавершенные вопросы, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

"Переговоры в Вене с целью нанести последние штрихи этого соглашения идут своим чередом. Мы находимся в финальной, критической фазе", - сказала Массрали в понедельник на брифинге в Брюсселе.

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По ее словам, в рамках форума в Дохе распространились слухи, что участники переговоров очень близки к их завершению, но остаются нерешенные вопросы. "Мы стремимся как можно раньше вернуться в Вену, чтобы завершить это соглашение", - добавила представитель Борреля.

Она напомнила, что 11 марта в переговорах была сделана пауза. "Окончательный текст уже существует и должен быть утвержден", - уточнила Массрали.

Представитель Борреля сообщила, что глава дипломатии ЕС в качестве координатора СВПД и его команда находятся в контакте с переговорщиками и США.

ЕС Иран
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