Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Премьер Японии заявил о планах пересмотреть стратегию нацбезопасности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Японские власти планируют в этом году пересмотреть стратегию нацбезопасности, при этом возможны кардинальные изменения в оборонном потенциале страны, заявил в воскресенье премьер Японии Фумио Кисида в речи для выпускников Национальной академии обороны.

"Япония не будет исключать какие-либо варианты с фундаментальным усилением своих оборонных возможностей, пока правительство нацелено на пересмотр национальной стратегии безопасности - долгосрочных директив - к концу года", - цитирует его слова издание "Майнити".

При этом Кисида упомянул ситуацию на Украине, отметив, что она может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны, и что действия различных стран определят будущее международного сообщества.

"Одностороннее изменение статус-кво силой никогда не должно случиться в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии становится "более серьезной", и привел в качестве примеров действия КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и ракетные испытания КНДР.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан отвел войска из населенного пункта Фурух в Карабахе

Военная операция на Украине

Очный раунд переговоров России и Украины пройдет 29-30 марта

Очный раунд переговоров России и Украины пройдет 29-30 марта

В ООН насчитали более 3,7 млн беженцев с Украины

В ООН насчитали более 3,7 млн беженцев с Украины

Макрон не одобрил риторику Байдена в адрес президента России

Британские власти приостановят научное сотрудничество с университетами РФ

Британские власти приостановят научное сотрудничество с университетами РФ

Более 110 мигрантов пытались нелегально попасть из Белоруссии в Польшу

Более 110 мигрантов пытались нелегально попасть из Белоруссии в Польшу
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении объектов во Львове и под Киевом

Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 480 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 480 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 марта

Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию

Южнокорейская разведка заметила признаки подготовки КНДР к ядерному испытанию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код