Премьер Японии заявил о планах пересмотреть стратегию нацбезопасности

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Японские власти планируют в этом году пересмотреть стратегию нацбезопасности, при этом возможны кардинальные изменения в оборонном потенциале страны, заявил в воскресенье премьер Японии Фумио Кисида в речи для выпускников Национальной академии обороны.

"Япония не будет исключать какие-либо варианты с фундаментальным усилением своих оборонных возможностей, пока правительство нацелено на пересмотр национальной стратегии безопасности - долгосрочных директив - к концу года", - цитирует его слова издание "Майнити".

При этом Кисида упомянул ситуацию на Украине, отметив, что она может привести мир "к величайшему кризису" со времен Второй мировой войны, и что действия различных стран определят будущее международного сообщества.

"Одностороннее изменение статус-кво силой никогда не должно случиться в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно в Восточной Азии", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии становится "более серьезной", и привел в качестве примеров действия КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и ракетные испытания КНДР.