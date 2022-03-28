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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:41

Около 900 жителей на "освобожденных территориях Украины" получили по 10 тысяч рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили от России около 900 жителей на "освобожденных территориях Украины", сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

24 марта МЧС России в соответствии с решением правительства РФ организовало выплаты денежных средств "для оказания помощи населению, проживающему на пострадавших территориях Украины".

Первый мобильный пункт для единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам был открыт 23 марта.

Денежные средства направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения - пенсионеров и работников бюджетной сферы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине.

Хроника 24 февраля – 28 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина МЧС
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