Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Голос жабы, считавшейся немой, влияние стресса на альтруистичное поведение эмпатов, а также как нейроинтерфейс помог мужчине с синдромом "запертого человека"

Южноамериканская жаба Rhinella festae Фото: Imago/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Зоологи больше ста лет считали южноамериканскую жабу Rhinella festae немой. Однако несколько лет назад ученые все-таки услышали голос этой амфибии. Пойманный в эквадорской провинции самец этого вида неожиданно подал голос, сидя в полиэтиленовом пакете. Оказалось, что он напоминает тихий стрекот сверчка. Вероятно, до сих пор зоологи не слышали эти звуки только потому, что они очень тихие. По мнению ученых, они услышали сигнал, которым самцы привлекают самок. Благодаря открытию зоологи смогут отслеживать этих жаб по голосу, что позволит больше узнать об их распространении и численности.

- Несколько лет назад археологи раскопали в Дании погребение с дорогими артефактами эпохи викингов. Междисциплинарное исследование позволило установить, что в середине X века в этой погребальной камере похоронили викинга, а рядом с ним – коня.

- Химики получили рекордно эффективный водородный топливный элемент без благородных металлов. Ученые нанесли на никелевый электрод тонкое графеновое покрытие, которое одновременно облегчает связывание водорода и предохраняет электрод от окисления.

- Швейцарские ученые вернули возможность общаться мужчине, который был полностью парализован и неспособен произвольно открывать глаза и управлять их движением. У пациента с боковым амиотрофическим склерозом отмечался синдром "запертого человека", при котором он не может двигаться и говорить, но остается в сознании с эмоциями и мышлением. Чтобы восстановить связь с внешним миром, пациенту имплантировали в моторную кору две матрицы из 64 микроэлектродов. Благодаря инвазивному нейроинтерфейсу, который опирался на слуховую модальность, а не движения глаз, мужчина научился складывать слова для общения со средней скоростью около одного символа в минуту.

- Археологи нашли в Крыму редкий стеклянный кубок, украшенный змеевидным орнаментом. Его обнаружили в погребении взрослой женщины конца II – середины III века нашей эры. Найденный кубок относится к дорогой и статусной посуде и обычно встречается только в очень богатых погребениях. Этот артефакт изготовили из белого непрозрачного и бирюзового полупрозрачного стекла и украсили изображениями побегов и листьев плюща. Его могли изготовить в мастерской на европейских окраинах Римской империи.

- Психологи из Германии и Канады показали, что гормон стресса заставляет людей жертвовать меньше денег, но не всех, а только эмпатов. Такой связи не наблюдалось у испытуемых с меньшей чуткостью. Результаты функциональной магнитно-резонансной томографии показали, что у испытуемых с сильным чувством эмпатии в стрессе активность правой дорсолатеральной префронтальной коры была меньше, чем у неэмпатов после стрессового воздействия. Таким образом, гормон стресса кортизол снизил альтруистичное поведение и изменил активность в областях мозга, связанных с принятием социальных решений.