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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Сообщество по борьбе с киберугрозами FIRST остановило работу с организациями из РФ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международное сообщество FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams - Форум команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) приостановило сотрудничество с восемью российскими и двумя белорусскими центрами реагирования на компьютерные инциденты.

Это следует из информации на сайте FIRST. Согласно ей, приостановлено взаимодействие с такими российскими организациями, как Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Банка России (ФинЦЕРТ), Российский центр реагирования на компьютерные инциденты (RU-CERT), центры при "Лаборатории Касперского", BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка), "Инфосистемы Джет", "Ростелеком-Солар", "Лаборатории информационной безопасности", "Инфосекьюрити" (организация в структуре Softline).

Также сообщество приостановило сотрудничество с белорусскими BC-CERT.BY и CERT.BY (структуры ООО "Белорусские облачные технологии").

Международное сообщество FIRST было создано в 1990 году в ответ на распространение компьютерных угроз.

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