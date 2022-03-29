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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии попросило четырех высокопоставленных российских дипломатов покинуть страну, сообщил глава МИД Ирландии Саймон Ковни. Об этом пишет The Irish Times. Их высылают за деятельность, не соответствующую международным стандартам поведения для дипломатов.

Об этом решении был проинформирован посол России Юрий Филатов, которого 29 марта вызвали в МИД.

Решение принял премьер-министр Ирландии Михол Мартин по рекомендации спецслужб, уточняет RTE. Премьер при этом высказал мнение, что дипломатические каналы связи с Россией следует сохранить.

В этот же день из Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, из Бельгии - 21.

Хроника 15 апреля 2021 года – 29 марта 2022 годаДипломатическое противостояние
Ирландия МИД Саймон Ковни Михол Мартин
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