Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии попросило четырех высокопоставленных российских дипломатов покинуть страну, сообщил глава МИД Ирландии Саймон Ковни. Об этом пишет The Irish Times. Их высылают за деятельность, не соответствующую международным стандартам поведения для дипломатов.

Об этом решении был проинформирован посол России Юрий Филатов, которого 29 марта вызвали в МИД.

Решение принял премьер-министр Ирландии Михол Мартин по рекомендации спецслужб, уточняет RTE. Премьер при этом высказал мнение, что дипломатические каналы связи с Россией следует сохранить.

В этот же день из Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, из Бельгии - 21.