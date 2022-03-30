В Азербайджане завели уголовное дело на депутата Госдумы Делягина

Депутат Михаил Делягин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении депутата российской Госдумы Михаила Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики.

В информации Генпрокуратуры отмечается, что в связи с заявлением Делягина возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК Азербайджана: 101.2 (призыв к агрессивной войне), 214.2.3. (терроризм - угроза применения вооружения), 283.2.1 и 283.2.2 (национальная, социальная и религиозная ненависть).

Ведомство отмечает, что для обвинения в адрес Делягина имеется достаточно доказательств, на основании этого 29 марта он признан подозреваемым, судом принято решение о его аресте и объявлении в международный розыск по линии Интерпола.

"Ведется интенсивное расследование. В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджан для привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры республики, Делягин в передаче на одном из российских телеканалов 28 марта "открыто призывал к агрессивной войне против Азербайджана, делая провокационные заявления о применении тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности страны". Он также провел опрос общественного мнения в социальной сети на эту тему.

Накануне, 29 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что данное высказывание Делягина не имеет ничего общего с официальной позицией властей России.

"Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край. Безусловно, мы призывали бы контролировать эмоции и воздерживаться от таких заявлений, тем более в отношении наших партнеров. А Азербайджан относится к категории государств-партнеров", - отметил Песков.

Он добавил, что сдержанность в эмоциях необходима в условиях, когда Россия прикладывает энергичные усилия по поддержанию мира в Карабахе и выполнению странами своих обязательств.