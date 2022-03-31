Глава британского МИД посетит Индию, где обсудит ситуацию на Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в четверг посетит Индию, чтобы призвать правительство Нарендры Моди уменьшить свою стратегическую зависимость от России, сообщает МИД Великобритании.

"На встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямой Джайшанкаром министр иностранных дел скажет, что вторжение России на Украину подчеркивает важность более тесного сотрудничества демократий для сдерживания агрессоров (...) и укрепления глобальной безопасности", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Трасс "хочет противостоять агрессии России и уменьшить глобальную стратегическую зависимость от страны (России - ИФ) в преддверии ключевых встреч НАТО и G7 на следующей неделе".

"Более глубокие связи между Великобританией и Индией повысят безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также создадут рабочие места и возможности в обеих странах", - цитирует МИД Трасс.

"Это имеет еще большее значение в контексте неспровоцированного вторжения России на Украину и подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества свободных демократий в таких областях, как оборона, торговля и кибербезопасность", - добавила она.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Индия рассматривает возможность расчетов с Россией в рублях и рупиях и использования российского аналога SWIFT - Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).