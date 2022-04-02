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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

В Эстонии c 3 апреля отменят масочный режим

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии приняло в субботу решение об отмене c 3 апреля масочного режима, сообщила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Мы достигли желтого уровня риска и уже завтра можем снять маски. В настоящее время проходит заседание правительства, на котором мы немедленно оформим официальное решение, которое вступит в силу завтра", - заявила она в соцсетях.

Каллас отметила, что "с завтрашнего дня вам больше не нужно носить маску в общественных местах. Однако остается в силе рекомендация по-прежнему носить маску в людных помещениях и в общественном транспорте, особенно для групп риска".

Премьер сказала, что в среднем у более чем тысячи человек в день диагностируется коронавирус, и в среднем почти 30 человек в день попадают в больницы из-за тяжелого течения заболевания.

Как сообщил в субботу департамент здоровья, по состоянию на утро 2 апреля в больницах в Эстонии находится 274 пациента с коронавирусом. За сутки в больницах открыли 32 новые истории болезни.

От вызванных коронавирусом осложнений скончались три человека. Всего от коронавируса умерли 2 466 человек.

За минувшие сутки выявлены 939 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего после начала пандемии заразились 558 253 человек из населения численностью в 1,3 млн жителей.

По состоянию на утро дополнительную дозу вакцины получили 445 424 человека. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,4%.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Эстония Коронавирус
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