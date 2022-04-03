ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан решить все спорные вопросы путем переговоров

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан провести необходимые переговоры, чтобы урегулировать все нерешенные вопросы. Об этом говорится в заявлении организации по итогам турне действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау по странам Южного Кавказа с 29 марта по 1 апреля.

"Турне было посвящено существующим вызовам безопасности и усилиям по достижению устойчивого мира, а также укреплению сотрудничества между ОБСЕ и тремя государствами региона Южного Кавказа", - отмечается в заявлении.

Переговоры Рау в Азербайджане были посвящены "участию ОБСЕ в достижении прочного и устойчивого мира и поиску решений нерешенных вопросов в отношениях между Азербайджаном и Арменией".

"Мы надеемся добиться прогресса, особенно в неотложных гуманитарных вопросах, таких как освобождение задержанных, обмен информацией о пропавших без вести, разминирование и охрана исторических и культурных объектов", - сказал Рау, слова которого приводятся в заявлении.

Коснувшись визита в Армению, он подчеркнул, что Польша в качестве председателя ОБСЕ "решительно поддерживает все инициативы, направленные на содействие диалогу, который совершенно необходим для деэскалации на местах".

"Мы призываем как Армению, так и Азербайджан добросовестно вести переговоры, чтобы прийти к всеобъемлющему решению всех нерешенных вопросов", - заявил Рау.

В Баку и Ереване действующий председатель ОБСЕ подчеркнул роль своего личного представителя, посла Анджея Каспшика, предложив расширить его участие в решении вопросов. По мнению Рау, работа Каспшика "может принести дополнительную пользу, способствуя безопасности, укрепляя доверие, облегчая гуманитарный доступ и внося вклад в другие жизненно важные вопросы".

Ранее представители Азербайджана и Армении обсудили подготовку ко встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля 2022 года.