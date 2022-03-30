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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Представители Азербайджана и Армении обсудили подготовку ко встрече Алиева и Пашиняна

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян при содействии специального представителя Европейского союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаара провели переговоры в среду в Брюсселе.

Гаджиев и Григорян обсудили подготовку к встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля 2022 года, говорится в информации на сайте ЕС.

"В ходе субстантивных дискуссий, в том числе отдельной двусторонней беседы между Гаджиевым и Григоряном, ее участники рассмотрели политическую ситуацию и ситуацию в области безопасности, а также весь спектр вопросов между Арменией и Азербайджаном в свете договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров обеих стран и президента Мишеля, состоявшейся в Брюсселе 14 декабря 2021 года", - подчеркивается в информации.

ЕС отмечает, что участники встречи договорились встретиться вновь в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждения. "Армения и Азербайджан также обсудят вопросы, связанные с перспективами подписания мирного договора", - говорится в сообщении.

В ЕС заверяют, что "по-прежнему, привержены делу обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе".

Армения Азербайджан
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