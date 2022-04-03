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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Фаворитом на выборах в Сербии является действующий президент

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Нынешний президент Сербии Александр Вучич лидирует на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье, свидетельствуют первоначальные предварительные данные, опубликованные на сайте Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Согласно этим данным, Вучич (Сербская прогрессивная партия) пока набирает 71,98% голосов избирателей, его основной конкурент Здравко Понош (Народная партия) - 8,42%.

Большинство избирательных участков закрылись в Сербии в 20:00 местного времени (21:00 мск), однако тем, кто пришел к участкам, но не успел проголосовать до закрытия, было разрешено отдать голос.

Согласно данным РИК, явка избирателей составила 55,6%.

Наравне с президентскими в Сербии также состоялись парламентские выборы и местные выборы в двух городах, в том числе и в Белграде, а также в 11 общинах.

Ожидается, что результаты голосования станут известны в течение 96 часов после закрытия избирательных участков.

В выборах могли принять участие более 6,5 млн граждан Сербии, голосование проходило на 8267 избирательных участках. Избиратели из сербского автономного края Косово и Метохия ввиду решения местного правительства не имели возможности проголосовать на территории края, но избирательные участки были открыты для них в Тутине, Рашке, Куршумлии и Буяновце на юге Сербии.

Александр Вучич
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