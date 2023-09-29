Вучич подтвердил готовность провести парламентские выборы в Сербии 17 декабря

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что намерен провести досрочные парламентские выборы 17 декабря, сообщает EFE.

"Оппозиция требовала выборов, и она их получит. Пусть готовится, у нее осталось 79 дней. Выборы состоятся в Белграде (муниципальные выборы - ИФ) и в масштабах всей Сербии", - сказал он.

Ранее в сентябре пять оппозиционных сербских партий подписали соглашение, предусматривающее разработку общей стратегии для победы над Вучичем на выборах.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Сербии в апреле 2022 года. На них победили сторонники Вучича.

Вучич руководит Сербией с июня 2017 года.