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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЕК намерена дать единый ответ европейских компаний на требования РФ по оплате в рублях

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Позиция ЕС по газовым контрактам с Россией изложена совместно с партнерами по группе G7, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер.

"Было сказано, что контракты должны соблюдаться. 99% контрактов ясным образом предусматривают оплату в евро и долларах. То есть компании, которые подписали эти контракты, по нашему мнению, не должны уступать российским требованиям", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что в ЕК анализируют позицию российской стороны после предъявленного требования оплаты в рублях.

"Мы находимся в контакте с предприятиями и государствами-членами, которые могут быть этим затронуты, чтобы дать единый ответ на эти российские требования, выдвинутые с целью обойти наши ограничительные меры", - сообщил представитель ЕК.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.

Еврокомиссия ЕС
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