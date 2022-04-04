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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Полная версия генома человека, как вода камень точит и рассказ орнитолога о том, что перелетные птицы не могут быть оружием

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Орланы белохвосты
Фото: Mathias Schaef/McPhoto/ullstein bild via Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Турецкий фермер пахал свою землю и наткнулся на необычный артефакт. Оказалось, что это редкий браслет, который, по мнению археологов, относится к XIII веку до нашей эры. Браслет изготовлен из бронзы, никеля, серебра и золота и украшен хеттскими символами, а также изображениями богини плодородия, войны и исцеления Шавушки (аналог месопотамской богини Иштар) и ее двух служанок. Вообще, сохранилось очень мало украшений хеттской эпохи, и эта находка проливает свет на ювелирные стили этой культуры.

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- В бирманском янтаре возрастом 99 млн лет ученые обнаружили самца мухи с брачным подарком в виде выделений слюнных желез. Это первый пример подобного поведения в палеонтологической летописи. Между конечностями самца мухи из семейства невзрачников Atelestidae исследователи разглядели пустую пенистую оболочку подарка. Брачные подарки – вещь полезная, они могут повышать привлекательность самцов, а если подарок съедобный, то принесет самке питательные вещества, нужные для производства потомства. Сделанное открытие позволило прояснить детали эволюции этого явления среди надсемейства эмпидоидных мух (Empidoidea), к которому относится найденный в янтаре самец мухи.

- С точки зрения физики задача о падении бутерброда с маслом довольно сложна в деталях. Разобраться в них удалось австралийскому ученому с помощью расчетов и деревянных брусков. Согласно исследованию, бутерброд действительно в большинстве случаев должен падать маслом вниз. С практической же точки зрения работа физика имеет отношение к транспортной и бытовой безопасности.

- Спустя двадцать с лишним лет после публикации черновой версии человеческого генома молекулярные биологи собрали полную последовательность, без пробелов и неопознанных нуклеотидов. В предыдущей версии генома, появившейся в 2001 году, около 8% последовательности оставались нерасшифрованными. Полностью собранная последовательность ДНК человека позволит точнее выявлять индивидуальные генетические особенности людей.

- Физики разобрались, как вода камень точит. Ученые из США и Чили, используя технику высокоскоростной стресс-микроскопии, детально исследовали то, что происходит с поверхностью, на которую падает капля несжимаемой жидкости. Оказалось, что в эрозии поверхности виноват уникальный профиль механических напряжений, вызываемый каплями.

- Минобороны РФ недавно рассказало про украинских уток, которые должны были "дестабилизировать эпидемиологическую обстановку", а то и вовсе доставить в РФ биологическое оружие. Сайт N+1 попросил орнитолога разъяснить, можно ли использовать перелетных птиц для распространения опасных инфекций. По словам эксперта, документы, которые были представлены военным ведомством на брифинге, описывают результаты рутинного исследования миграций перелетных птиц. А методы, которыми пользовались украинские ученые и их зарубежные коллеги, применяют орнитологи во всем мире, в том числе и в России.

N+1 Дайджест
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