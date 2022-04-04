Лавров сообщил о продолжении переговоров с Украиной в режиме видеоконференции

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры российской и украинской делегации продолжаются, проходят в интенсивном ключе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я говорил о том, что по итогам того раунда переговоров, который состоялся в Стамбуле 29 марта, мы увидели появление реализма в позиции украинской делегации", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "как эти нотки реализма будут переводиться на язык договорной бумаги, нам еще предстоит понять".

"Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации, как я понимаю, работают достаточно интенсивно. По крайне мере, с нашей стороны такая работа ведется", - заявил Лавров.

Говоря о шансах на договоренность с украинской стороной, Лавров отметил, что "шанс есть всегда". "И мы нацелены на то, чтобы все эти шансы реализовать", - заявил Лавров.

"Цели нашей операции были объявлены президентом, и мы работаем над тем, чтобы эти цели были зафиксированы в договоре. Который сейчас обсуждается, готовится. Надеюсь, он будет в конечном итоге создан и окончательно во всех своих положениях сформулирован", - заявил глава МИД РФ.

Говоря о перспективах проведения встречи лидеров России и Украины Лавров отметил, что "как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может быть вполне созван".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о влиянии переговоров на ход военной операции на Украине, Лавров отметил, что "не переговоры влияют на ход операции, а те внешние игроки, которые пытаются этим переговорам помешать и как можно дольше сохранять боестолкновения "на земле".

"Мы знаем, кто такие советы дает нашим украинским соседям и знаем, что это делается с очень негодными целями. С целями, которые не имеют ничего общего с интересами украинского народа, с интересами безопасности Украины и в целом безопасности в регионе ОБСЕ, в нашем европейском регионе", - пояснил министр.

"Поэтому я очень надеюсь, что те, кто руководит делегацией Киева на упомянутых переговорах, они все-таки начнут руководствоваться своими собственными национальными интересами, интересами своего народа, и не будут слушать советчиков издалека, которым иногда даже только хочется посмотреть, как будет продолжаться здесь накапливаться кризисная ситуация", - подчеркнул Лавров.