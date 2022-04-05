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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:41

США будут добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека

США будут добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что намерена инициировать исключение России из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Она сообщила на пресс-конференции в Бухаресте, где находилась с визитом, что вынесет этот вопрос на рассмотрение СБ ООН в среду сразу после возвращения в Нью-Йорк, и ожидает, что Генассамблея рассмотрит этот вопрос уже в четверг.

Затем в интервью NPR Томас-Гринфилд высказала мнение, что исключение России из состава членов СПЧ "будет символичным", поскольку, по ее словам, РФ "сделала все возможное, чтобы нанести ущерб международному порядку и поставить под угрозу ценности ООН".

США Россия Украина Линда Томас-Гринфилд
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