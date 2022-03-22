Спецсессия ГА ООН по Украине возобновит работу в среду

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель Генассамблеи ООН (ГА ООН) Абдулла Шахид подтвердил, что экстренная специальная сессия ГА ООН по Украине возобновит работу 23 марта, в среду.

Ранее возобновить сессию предложил ряд стран, включая США, Францию, Мексику, Грузию, Канаду и ФРГ, в письме на имя генсека всемирной организации.

На сессии 2 марта Генассамблея одобрила резолюцию, призывающую Россию остановить проведение спецоперации на Украине.

Проект резолюции, который планируется вынести на рассмотрение в среду, посвящен гуманитарной ситуации на Украине и вопросам оказания экстренной помощи гражданскому населению.

Ранее проект резолюции по этому вопросу вынесли на рассмотрение СБ ООН Франция и Мексика, но он не был принят, поскольку не был согласован с партнерами.