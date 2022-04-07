Американские компании ухудшили прогнозы из-за вспышки коронавируса в Китае

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более половины американских международных компаний, присутствующих на рынке Китая, ухудшили свои прогнозы выручки из-за вспышки коронавируса в Шанхае. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Торговой палаты США в Пекине и Шанхае.

Шанхай, крупнейший город Китая, фиксирует непрекращающийся рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на принимаемые ограничительные меры. В среду в городе было выявлено почти 20 тыс. новых заболевших после 17 тыс. во вторник.

В ответ власти еще 1 апреля ввели жесткий локдаун, который затронул десятки миллионов человек в Шанхае и близлежащих городах. Из-за локдауна многие работники заводов вынуждены сидеть дома, что приводит к падению производства промышленных товаров, одежды и электроники.

В частности, Tesla Inc. приостановила работу завода в Шанхае 28 марта, и пока руководство не имеет даже примерной даты возобновления производства, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники.

Немецкий автогигант Volkswagen AG сообщил, что две его производственные площадки, в Шанхае и в северо-восточной провинции Цзилинь, будут закрыты как минимум до пятницы. Промышленная компания Thyssenkrupp AG, ранее надеявшаяся возобновить работу шанхайского завода по выпуску автокомпонентов на этой неделе, теперь ожидает, что это случится не раньше 14 апреля.

Ограничительные меры также введены в Куньшане, где в среду не работали не менее 40 заводов, принадлежащих тайваньским производителям электроники. Локдаун затронул такие компании, как Eson Precision Engineering Co., выпускающую детали для Tesla, и Unimicron Technology Corp., производящую электроплаты для Apple Inc.

Некоторые компании договорились о том, чтобы их сотрудники жили на производственных объектах – такая тактика борьбы с пандемией получила название "антиковидного пузыря". Однако и они сталкиваются с трудностями из-за отсутствия поставок от закрывшихся партнеров или из-за нарушения логистики, отмечает член Торговой палаты ЕС в Китае Харальд Кумпферт.

По оценке палаты, товарооборот через порт Шанхая упал примерно на 40% по сравнению с показателями до локдауна. Часть грузов перенаправляется в находящийся неподалеку порт Нинбо.