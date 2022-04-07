За истекшие сутки из Мариуполя эвакуировано более 2 тыс. человек

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона на сегодняшний день эвакуировала из Мариуполя без участия киевских властей в общей сложности более 132 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг вечером.

По его словам, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны удалось спасти уже 132 тыс. 182 человека, в том числе за истекшие сутки – 2 165 человек.

Мизинцев заявил, что из опасных районов Украины за сутки в РФ военные эвакуировали 18 137 человек, из них – 2 812 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 658 тыс. 146 человек, из которых 128 тыс. 350 – дети.

Мизинцев заявил, что киевские власти ни одного раза не подтвердили гарантий безопасности на проведение эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

"Украинская сторона ни разу не подтвердила гарантий безопасности указанного гуманитарного коридора и умышленно препятствует реализации данных инициатив", - сказал Мизинцев.

При этом он назвал "оторванным от реальности" заявление официального представителя правительства Франции "о якобы отсутствии одобрения со стороны России на проведение эвакуации мирных жителей из Мариуполя".

"Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного – в сторону Российской Федерации", - сказал Мизинцев на брифинге.

По его словам, российская сторона при необходимости в кратчайшие сроки готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц.

"Ежедневно с 10:00 (мск) Вооруженные Силы России предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя открывают дополнительные гуманитарные коридоры", - заявил Мизинцев.

Он сообщил, что российская армия, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик "неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах".

"Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ежедневно фиксируются беспорядочные обстрелы неонацистами гуманитарных коридоров из различного стрелкового оружия и минометов, при этом с 4 апреля 2022 г. интенсивность таких обстрелов постоянно увеличивалась", - сказал Мизинцев.