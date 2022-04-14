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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:04

Более 300 человек стали жертвами наводнения в Южной Африке

Более 300 человек стали жертвами наводнения в Южной Африке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В результате наводнения в городе Дурбан на востоке Южно-Африканской Республики погибли 306 человек, сообщает The Guardian со ссылкой на правительство страны.

Как отмечается, в результате сильнейших за 60 лет ливней в Дурбане и его окрестностях оказались мосты и дороги. Нарушено движение поездов. Повреждено более 6000 домов. Шторм разбросал грузовые контейнеры в важнейшем в Африке порту Дурбан, его работа приостановлена.

The Guardian пишет, что в некоторых местах шоссе были настолько затоплены, что из воды были видны только верхушки светофоров.

По словам синоптика Дипуо Тавана, в некоторых частях южноафриканской провинции Квазулу-Натал за последние 48 часов выпало более 450 мм осадков - это почти половина годовой нормы осадков в Дурбане, которая составляет 1009 мм.

ЮАР Дурбан
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