Число жертв наводнения в ЮАР превысило 340 человек

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В результате наводнения в Южно-Африканской Республике в восточной провинции Квазулу-Натал погиб как минимум 341 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Местные власти ожидают, что число жертв возрастет, так как на данный момент несколько десятков людей пропали без вести. Южноафриканские национальные силы обороны были привлечены для помощи в проведении спасательной операции.

Глава городского округа Этеквини Мксолоси Каунда оценил нанесенный наводнением ущерб для муниципалитета и соседнего города Дурбан в $52 млн. Из-за стихийного бедствия в Дурбане и Этеквини нарушены подача воды и электричества, их восстановление займет как минимум неделю. При этом ожидается, что дожди продолжатся.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Дурбане погибли 306 человек. По данным синоптиков, в некоторых частях Квазулу-Натал за 48 часов выпало более 450 мм осадков при годовой норме в 1009 мм.