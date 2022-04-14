ЕС закрыл последнюю возможность для экспорта оружия в Россию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз перекрыл странам ЕС последнюю возможность продавать оружие России, сообщил в четверг телеканал RTBF.

Европейский союз после присоединения Крыма к России ввел в июле 2014 года запрет на экспорт оружия Москве, но специальное положение в рамках санкций ЕС тем не менее разрешало продажу оружия при условии, если она осуществлялась по контрактам, заключенным до этого эмбарго, объясняет телеканал.

Это исключение подвергалось критике рядом стран ЕС с начала российской операции на Украине.

Теперь недавним принятием пятого санкционного пакета против РФ ЕС отменил положение об исключении для ряда поставок оружия России из Евросоюза, передает RTBF, не приводя подробностей этого решения.