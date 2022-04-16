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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Главком ВСУ обсудил с военным руководством США потребности в вооружениях

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

"Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. (...) Отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах", - написал Залужный в социальной сети в субботу ночью.

Залужный "поблагодарил генерала Милли за понимание".

Хроника 24 февраля – 16 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Валерий Залужный Марк Милли
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