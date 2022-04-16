Главком ВСУ обсудил с военным руководством США потребности в вооружениях
Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.
"Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. (...) Отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах", - написал Залужный в социальной сети в субботу ночью.
Залужный "поблагодарил генерала Милли за понимание".