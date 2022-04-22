Двоюродный брат экс-премьера Казахстана объявлен в международный розыск

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба Павлодарской области Казахстана начала досудебное расследование в отношении экс-начальника областного департамента полиции генерал-майора Нурлана Масимова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Антикоррупционной службы республики.

"По данному факту его деяния квалифицированы заочно, следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в распространенной в пятницу информации.

При этом отмечается, что "Масимов Н.М. объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия". Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса республики разглашению не подлежит.

По данным из открытых источников, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом Кариму Масимову.

Карим Масимов - бывший премьер, экс-глава КНБ республики, возглавлявший казахстанскую спецслужбу с 2016 года, был задержан 6 января по подозрению в госизмене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий. 8 января он был арестован.