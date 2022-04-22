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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:46

Украинские беженцы в Бельгии стали жертвами нечистоплотного дельца

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Полиция бельгийского портового города Антверпен обнаружила в пятницу здание, в котором в неприспособленных для жизни и антисанитарных условиях ютились 18 украинских беженцев, сообщил телеканал RTBF.

Ночлежку устроил предприимчивый местный житель, взимавший с нуждавшихся людей 500 евро в месяц. Беженцы, среди которых трое детей и беременная женщина, были помещены в крохотные комнаты и спали на матрасах, брошенных на пол.

Украинцев переселили в оборудованный центр приема. В отношении "торговца ночлегом" начато следствие, сдававшиеся им помещения опечатаны, передает бельгийский телеканал.

Хроника 24 февраля – 23 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Бельгия Украина
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