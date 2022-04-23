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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 508,5 млн

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 508 723 051, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 215 628 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США (число инфицированных - 80 952 268 человек, число скончавшихся от последствий заражения - 991 269), Индия (43 054 952 и 522 149), Бразилия (30 338 967 и 662 802), Франция (28 354 529 и 145 982), Германия 24 141 333 и 134 355) и Великобритания (22 106 306 и 173 984).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 800,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 044 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 078, Франции - 2 212, Великобритании - 2 530, Германии - 1 596.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
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