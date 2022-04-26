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Россия подвергла критике принятую резолюцию ГА ООН о праве вето в Совбезе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин заявил в понедельник, что принятая ГА ООН резолюция о праве вето оказывает давление на постоянных членов Совбеза.

"Решение, принятое сегодня при всей его красивой упаковке, вне сомнений, является попыткой создать некий инструмент давления на постоянных членов Совета безопасности", - заявил он, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Он указал на необходимость разделения власти между Советом Безопасности и Генассамблеей, что "позволяет ООН эффективно функционировать".

ГА ООН ранее во вторник без голосования одобрила резолюцию, представленную Лихтенштейном и рядом других стран, которая предписывает председателю Генеральной Ассамблеи созывать официальное заседание Ассамблеи в течение 10 рабочих дней после введения вето одним или несколькими постоянными членами Совета Безопасности для обсуждения ситуации, в отношении которой вето было введено.

ООН Россия Геннадий Кузьмин
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