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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

США поддержат Японию в стремлении стать постоянным членом "реформированного" СБ ООН

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США поддержат Японию в желании "реформировать и усилить" ООН, а также в стремлении стать постоянным членом Совета Безопасности, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник.

"Президент заявил, что США поддержат Японию в желании стать постоянным членом реформированного Совета Безопасности ООН", - заявил Кисида во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Премьер-министр также сообщил, что получил поддержку Байдена в стремлении "реформировать и усилить" ООН, в частности, Совет Безопасности.

СБ ООН состоит из десяти избираемых членов и пяти постоянных, которыми являются Китай, Россия, США, Великобритания и Франция.

ООН Япония США
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