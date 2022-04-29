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Пекин закроет все школы в связи со вспышкой COVID-19

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Пекина закрывают все школы в городе в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом COVID-19, сообщает Sky News.

С пятницы все столичные школы перестают работать. Власти города не сообщают, когда учебные заведения откроются снова. Также не ясно, смогут ли школы предоставить возможность дистанционного обучения или позволить студентам, которые готовятся к экзаменам, вернуться в классы.

В период с пятницы по четверг в городе было выявлено около 150 случаев заражения коронавиурсом, при этом в четверг были выявлены 50 из них. Также более 30 случаев заболевания приходятся на обучающихся, вспышки заболеваемости зафиксировали в шести школах и двух детских садах.

В четверг власти города приняли решение перевести на удаленное обучение школьников в столичном районе Чаоян, оставив учащимся средней и старшей школы, которые готовятся к итоговым экзаменам, возможность посещать учебные заведения. Вечером того же дня было принято решение ужесточить меру и расширить ее на весь город.

Ранее в Пекине распорядились провести массовое тестирование населения на коронавирус. Ожидается, что к пятнице проверят треть жителей столицы. В некоторых частях города, где обнаружили случаи COVID-19, ввели локдауны.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания Игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 214 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4,9 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2022 годаПандемия коронавируса
Пекин Китай
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