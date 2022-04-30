Инфекционист увидел признаки улучшения ситуации с COVID-19 в Бельгии

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Бельгии есть признаки того, что COVID-19 отступает, и при преобладании на 96% штамма "омикрон" инфекция не столь опасна, однако расслабляться еще рано, считает официальный представитель бельгийского здравоохранения, инфекционист Ив Ван Летем.

"Вариант сам по себе не столь опасен, чтобы блокировать общество, что приводит к экономическому, психологическому и другому ущербу, как мы уже в этом убедились", - заявил эксперт в интервью телеканалу RTBF.

По его мнению, прогнозы обещают "спокойный горизонт, по крайней мере, до лета". Это, считает Ван Летем, позволяет управлять ситуацией достаточно гибким образом, не прибегая к таким жестким методам, как, например, в Китае.

"Официально в стране показали положительные тесты 4 млн человек. В реальности эту цифру можно удвоить. То есть 60-80% бельгийцев заражались вирусом", - объяснил инфекционист, отметив, что это означает хорошую защиту населения. К тому же кампания вакцинации в Бельгии проходила успешно.

Тем не менее, по его словам, Бельгия все равно готовится противостоять новой волне коронавирусной инфекции. Усовершенствованы с учетом опыта планы готовности к чрезвычайной эпидемиологической ситуации. Они предусматривают распределение вакцин и необходимых медицинских материалов даже при том, что обстановка пока кажется благополучной.

В то же время он полагает невозможным предугадать, будет ли к осени новая волна эпидемии, и указывает на то, что вирус еще слишком распространен в стране.

"Да, он еще здесь, он распространяется. У нас только по официальным данным все еще заражаются по несколько тысяч человек ежедневно. И этого не следует забывать. Мы не находимся в ситуации, похожей на грипп, когда тот исчезает на несколько месяцев. Коронавирус всегда здесь. Еще слишком рано говорить, что "коронавирус - это, как грипп", для этого нужно еще хотя бы несколько месяцев", - заявил Ван Летем.

Он напомнил, что COVID-19 по-прежнему причиняет смерти и затяжные болезни. На прошлой неделе в среднем почти 18 человек умирали в Бельгии каждый день от коронавируса.