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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

После двухлетнего перерыва в Мюнхене пройдет фестиваль пива "Октоберфест"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ежегодный фестиваль "Октоберфест" возобновится этой осенью в Мюнхене после двухлетней коронавирусной паузы, сообщает Associated Press.

Мэр баварской столицы Дитер Райтер заявил, что популярный пивной фестиваль будет проходить без ограничений с 17 сентября по 3 октября - в национальный день Германии.

Октоберфест, впервые проведенный в 1810 году в честь женитьбы кронпринца Людвига Баварского на принцессе Терезе, за свою более чем 200-летнюю историю десятки раз отменялся из-за войн и эпидемий.

Объявление о возвращении фестиваля было встречено с одобрением Баварской ассоциацией отелей и ресторанов.

Октоберфест Associated Press
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