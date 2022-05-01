Красный крест подтвердил эвакуацию в сторону Запорожья части людей с "Азовстали"

Мариуполь, Украина. Вид на завод "Азовсталь" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Автобусы и машины скорой помощи прибыли к металлургическому комбинату "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц утром 30 апреля, сообщила в воскресенье пресс-служба Международного Комитета Красного Креста (МККК).

"Колонна автобусов и машин скорой помощи выехала на место 29 апреля и, преодолев расстояние в 230 км, в субботу утром по местному времени прибыла к металлургическому комбинату "Азовсталь" в Мариуполе", - говорится в телеграм-канале МККК.

По словам представителей Красного Креста, эвакуация людей из "Азовстали" и Мариуполя проводится "в сторону Запорожья". Операция проводится сотрудниками МККК во взаимодействии с обеими сторонами конфликта и ООН, отметили в пресс-службе.

"МККК не разглашает подробностей операции, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения и гуманитарного конвоя. В отношении конкретных практических вопросов компетентные органы местной власти взаимодействуют с представителями в Мариуполе", - добавили в МККК.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ заявило об эвакуации 80 гражданских лиц с территории заблокированного завода "Азовсталь" и передаче некоторых из них, желавших выехать в подконтрольные украинским властям районы, представителям ООН и МККК.

На территории комбината "Азовсталь" могут находиться более 500 гражданских лиц, передавал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).