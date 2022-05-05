ВОЗ сообщила о смерти 14,9 млн человек в мире в 2020-2021 гг. из-за пандемии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 показатель так называемой избыточной смертности из-за COVID-19 составил около 14,9 млн человек.

"Эти неутешительные данные указывают не только на последствия пандемии, но и на необходимость того, чтобы все страны инвестировали в более устойчивые системы здравоохранения, которые могут поддерживать основные медицинские услуги в периоды кризисов", - сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует в четверг сайт организации.

Значительная часть избыточных смертей (84%) приходится на Юго-Восточную Азию, Европу и Америку. На страны со средним уровнем дохода приходится 81% избыточных смертей, 53% на страны с доходом ниже среднего и 28% на страны с доходом выше среднего.

В период 2020-21 гг. наблюдался разрыв избыточной смертности по возрасту и полу. Из общего количества скончавшихся 57% были мужчинами, 43% - женщинами.

Избыточная смертность рассчитывается как разница между количеством зафиксированных смертей, и количеством летальных исходов, которого можно было бы ожидать при отсутствии пандемии, на основе данных за предыдущие годы.

Избыточная смертность включает случаи, связанные с COVID-19 напрямую или косвенно. К косвенным относятся, в частности, такие случаи, когда люди не могли получить медицинскую помощь ввиду перегруженности врачей и медучреждений из-за коронавируса.