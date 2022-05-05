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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Штайнмайер и Зеленский прояснили "прошлые недоразумения" в телефонном разговоре

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Украины Владимир Зеленский в четверг провели телефонный разговор, сообщил офис Штайнмайера.

"Оба президента нашли разговор "очень важным и хорошим". Прошлые недоразумения были прояснены. Оба президента договорились оставаться в тесном контакте", - отмечается в сообщении.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил в телеграм-канале, что в четверг состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, отметив, что "Германия остается сильным союзником Украины", а "надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины бесполезна".

Штайнмайера критикуют в ФРГ за тесные связи с Москвой.

В апреле Штайнмайер сообщил, что в Киеве считают его возможный визит на Украину нежелательным. "Я был к этому готов (к визиту на Украину). Но очевидно – и я должен принять это к сведению – что Киев этого не хочет", - сказал он 12 апреля в Варшаве.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что пока не планирует посещать Украину, поскольку он был в Киеве незадолго до 24 февраля, и он очень часто говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Шольц счел "раздражающим" тот факт, что президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не захотели видеть в Киеве.

В начале мая посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил агентству dpa в связи с отказом Шольца ехать в Киев, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному".

Германия Украина Франк-Вальтер Штайнмайер Владимир Зеленский
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