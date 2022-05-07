Число жертв взрыва в гаванской гостинице "Саратога" превысило 20 человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва в гостинице "Саратога" в центре Гаваны выросло до 22 человек, сообщают СМИ со ссылками на данные властей.

По сообщению представителя Минздрава страны, ранения получили, по меньшей мере, 74 человека, включая 14 детей. Один ребенок погиб.

Власти подтвердили, что причиной взрыва стала утечка газа.

Здание гостиницы, где велись ремонтные работы, сильно пострадало, обрушилась часть фасада. Во время ремонта гостиница не принимала постояльцев.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель исключил вероятность террористического акта.

"Это не бомба и не нападение. Это трагический несчастный случай", - написал он в соцсети после посещения места взрыва.