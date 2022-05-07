Число жертв взрыва в гостинице в Гаване выросло до 32 человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате взрыва в гостинице "Саратога" в центре Гаваны выросло до 32 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на данные Красного креста.

Еще 80 человек получили травмы. Кроме того, 19 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее поступали данные о 22 погибших.

Взрыв прогремел в пятницу. Здание гостиницы, где велись ремонтные работы, сильно пострадало, обрушилась часть фасада. Во время ремонта гостиница не принимала постояльцев.

Власти назвали причиной взрыва утечку газа. Президент Кубы Мигель Диас-Канель исключил версию теракта.