Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516,7 млн

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 516 758 659, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 249 619 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 81 831 854 и 997 318), Индия (43 098 743 и 524 024), Бразилия (30 543 908 и 664 326), Франция (29 040 934 и 147 535), Германия (25 287 462 и 136 523) и Великобритания (22 292 77 и 176 860).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 805,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 063 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 084, Франции - 2 237, Германии - 1 623, Великобритании - 2 571.