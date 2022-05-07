Тайвань ограничил экспорт высокотехнологичных товаров в Белоруссию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Тайвань усилил меры экспортного контроля при поставках в Белоруссию высокотехнологичных товаров. Об этом сообщило Министерство экономики Тайваня.

Таким образом, на Белоруссию распространили ограничения, ранее введенные в отношении экспорта в Российскую Федерацию.

Ограничения вступили в силу с пятницы, 6 мая, добавили там.

Экспортерам высокотехнологичных товаров запрещено направлять их в Белоруссию и Россию при отсутствии специального разрешения от Минэкономики или Бюро международной торговли Тайваня.

В перечень товаров, в отношении которых введены ограничения, внесено 57 товаров, в числе которых телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения, а также оборудование для производства полупроводников.