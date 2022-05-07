В Эстонии на памятнике павшим во Второй мировой войне нарисовали свастику

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В эстонском городе Тарту полиция обнаружила в субботу, что на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисовали свастику.

"Полицейский патруль никого поблизости не застал. Мы зафиксировали происшествие и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это деяние. Мы также сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской мэрии, который организует очистку памятника", - сказал местной газете Tartu Postimees сотрудник Тартуского полицейского отделения Талис Эйт (Talis Eit).

Tartu Postimees осматривал мемориал в районе Раади и окружающий парк в субботу с 15:00 до 16:00. Около 15:20 было замечено, что по парку в сторону мемориала шли двое мужчин, один в синей куртке, а другой в серой куртке с капюшоном, на ногах обоих были белые кроссовки. До того, как они подошли к мемориалу, рисунков не было, а когда они ушли, на граните появились слова и свастики, нанесенные аэрозольной краской.

К 19:15 мемориал был очищен.

Полиция обратилась с просьбой сообщить о том, у кого есть дополнительная информация или кто случайно заметил подозрительную активность у мемориала в Раади.