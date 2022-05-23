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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Джонсон намерен "удвоить усилия" по предоставлению гуманитарной помощи Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине, сообщил офис британского премьера.

"Премьер-министр решительно настроен на то, чтобы удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Джонсон также будет работать над "обеспечением того, чтобы страна (Украина - ИФ) могла экспортировать в остальной мир".

По мнению премьер-министра Великобритании, "каждая страна обязана помочь Украине в их борьбе за свободу, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе".

Отмечается, что британский народ "на 1000% поддерживает народ Украины".

Хроника 24 февраля – 23 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Борис Джонсон
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