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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Президент Сирии впервые за несколько лет посетил Иран

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в воскресенье совершил первый за несколько лет визит в Тегеран, где встретился с иранскими руководителями, передает Associated Press.

По данным агентства, Асад провел встречу с руководителем Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрахимом Раиси.

Отмечается, что президент Сирии уже покинул иранскую столицу и отправился в Дамаск.

AP пишет, что это первая поездка Асада в Иран более чем за три года и вторая с начала сирийского конфликта. Первый его визит в Тегеран за время гражданской войны в Сирии состоялся в феврале 2019.

Ранее сообщалось, что в марте этого года Асад совершил первый визит в ОАЭ с момента начала конфликта в Сирии.

Сирия Башар Асад Иран
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