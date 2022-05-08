Президент Сирии впервые за несколько лет посетил Иран
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад в воскресенье совершил первый за несколько лет визит в Тегеран, где встретился с иранскими руководителями, передает Associated Press.
По данным агентства, Асад провел встречу с руководителем Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи и президентом Ибрахимом Раиси.
Отмечается, что президент Сирии уже покинул иранскую столицу и отправился в Дамаск.
AP пишет, что это первая поездка Асада в Иран более чем за три года и вторая с начала сирийского конфликта. Первый его визит в Тегеран за время гражданской войны в Сирии состоялся в феврале 2019.
Ранее сообщалось, что в марте этого года Асад совершил первый визит в ОАЭ с момента начала конфликта в Сирии.