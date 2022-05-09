Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Российские дипломаты в Эстонии возложили венок к подножию Бронзового солдата

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Делегация посольства Российской Федерации в Эстонии во главе с послом Владимиром Липаевым возложила в понедельник в Таллине на Воинском кладбище венки и цветы к подножью памятника Воину-освободителю Таллина от фашистов (Бронзовый солдат) и на могилы советских солдат.

"Невозможно опровергнуть тот факт, что только благодаря героизму советских воинов европейцы увидели над головой мирное небо и вступили на путь независимого развития, который принес им благополучие, безопасность, процветание", - отмечается в сообщении на странице дипмиссии в соцсети.

Цветы и венки возложили также ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности.

Многие жители и гости столицы начали возлагать цветы еще в воскресенье. Как отмечают местные СМИ, сюда в канун праздника почтить память павших пришли тысячи человек и к утру в понедельник монумент уже утопал в цветах.

Многие продолжают приходить сюда с цветами и в День Победы, несмотря на ограничительные меры, предпринятые властями. Близлежащие к Воинскому кладбищу улицы были закрыты для движения автотранспорта и добираться до него приходилось пешком.

В отличие от прежних лет, на подходе к монументу установлены ограждения, чтобы люди не могли собираться и вместе поминать павших. Представители властей неоднократно еще в канун праздника отмечали, что они не против возложения цветов и зажжения свечей на могилах павших и близких, но против публичных собраний, которые могут разжигать рознь. Запрещено и использование "провоцирующей символики".

Полиция работает в эти дни в усиленном составе. Как сообщил генеральный директор департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, 9 мая к работе дополнительно привлечено около 600 человек. Представителям правоохранительных органов поручено не только следить за порядком на улицах, но и проверять соблюдение запрета на публичную демонстрацию символики, "связанной с агрессией".

Согласно принятому парламентом 21 апреля закону, демонстрация символики, "связанной с агрессией", в Эстонии грозит штрафом в размере до 300 штрафных единиц или 1 200 евро, либо арестом. В случае, если это деяние совершено юридическим лицом, размер штрафа составит до 32 тыс. евро.

8 и 9 мая власти ввели временные ограничения на полеты дронов и пилотируемых летательных аппаратов в Таллине, Тарту и на северо-востоке. В Таллине центр запретной зоны находится рядом с Бронзовым солдатом и имеет радиус в один километр. Высота запретной зоны - 120 метров.

В целом обстановка в крупных городах Эстонии относительно спокойная. Годовщину победы отмечают также в Нарве, Тарту, других городах страны. Официальная Эстония не отмечает День Победы. 9 мая здесь празднуют День Европы.

Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко предупредил Запад, что у него за спиной ядерная держава

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о трех сбитых за ночь украинских самолетах

Военная операция на Украине

Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"

Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 мая

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Действующий президент Южной Осетии признал поражение на выборах

ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы Гонконга

ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы Гонконга

США ввели блокирующие санкции против МИнБа, руководства Сбербанка и Газпромбанка

В ЦИК Южной Осетии приступили к подсчету голосов на выборах президента

В ЦИК Южной Осетии приступили к подсчету голосов на выборах президента