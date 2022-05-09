Российские дипломаты в Эстонии возложили венок к подножию Бронзового солдата

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Делегация посольства Российской Федерации в Эстонии во главе с послом Владимиром Липаевым возложила в понедельник в Таллине на Воинском кладбище венки и цветы к подножью памятника Воину-освободителю Таллина от фашистов (Бронзовый солдат) и на могилы советских солдат.

"Невозможно опровергнуть тот факт, что только благодаря героизму советских воинов европейцы увидели над головой мирное небо и вступили на путь независимого развития, который принес им благополучие, безопасность, процветание", - отмечается в сообщении на странице дипмиссии в соцсети.

Цветы и венки возложили также ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности.

Многие жители и гости столицы начали возлагать цветы еще в воскресенье. Как отмечают местные СМИ, сюда в канун праздника почтить память павших пришли тысячи человек и к утру в понедельник монумент уже утопал в цветах.

Многие продолжают приходить сюда с цветами и в День Победы, несмотря на ограничительные меры, предпринятые властями. Близлежащие к Воинскому кладбищу улицы были закрыты для движения автотранспорта и добираться до него приходилось пешком.

В отличие от прежних лет, на подходе к монументу установлены ограждения, чтобы люди не могли собираться и вместе поминать павших. Представители властей неоднократно еще в канун праздника отмечали, что они не против возложения цветов и зажжения свечей на могилах павших и близких, но против публичных собраний, которые могут разжигать рознь. Запрещено и использование "провоцирующей символики".

Полиция работает в эти дни в усиленном составе. Как сообщил генеральный директор департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, 9 мая к работе дополнительно привлечено около 600 человек. Представителям правоохранительных органов поручено не только следить за порядком на улицах, но и проверять соблюдение запрета на публичную демонстрацию символики, "связанной с агрессией".

Согласно принятому парламентом 21 апреля закону, демонстрация символики, "связанной с агрессией", в Эстонии грозит штрафом в размере до 300 штрафных единиц или 1 200 евро, либо арестом. В случае, если это деяние совершено юридическим лицом, размер штрафа составит до 32 тыс. евро.

8 и 9 мая власти ввели временные ограничения на полеты дронов и пилотируемых летательных аппаратов в Таллине, Тарту и на северо-востоке. В Таллине центр запретной зоны находится рядом с Бронзовым солдатом и имеет радиус в один километр. Высота запретной зоны - 120 метров.

В целом обстановка в крупных городах Эстонии относительно спокойная. Годовщину победы отмечают также в Нарве, Тарту, других городах страны. Официальная Эстония не отмечает День Победы. 9 мая здесь празднуют День Европы.